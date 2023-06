Hospital Margarita Moralles irá abrir Pronto Socorro Pediátrico da zona sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Desde o início de abril, o anexo do Hospital Margarita Moralles está passando por reforma, para abrigar o Pronto Socorro Pediátrico da Zona Sul.

A obra está sendo realizada através da contrapartida com a PUC Minas Poços de Caldas, firmada desde a vinda do curso de medicina no ano de 2017. Após a estruturação do serviço, os alunos do curso de medicina atuaram nesse atendimento.

As obras incluem demolições e remoções, alvenarias, revestimentos, pisos, esquadrias, bancadas, estrutura hidráulica, pintura e limpeza, entre outras atividades. A reforma está orçada em cerca de R$ 88 mil.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano falou sobre a importância de prestar esse atendimento especializado para a população. “Percebi a necessidade de um atendimento especializado para crianças e vi no Hospital Margarita Moralles a oportunidade de estruturar esse serviço na Zona Sul. Estamos realizando essas adequações com a parceria da PUC e quem ganha mais uma vez é a população.”

A diretora administrativa, Ana Corina Pacheco falou sobre a reforma. “O antigo ambulatório de síndrome gripal do HMMM está passando por reforma para atender as urgências pediátricas. O ambiente será preparado para dar mais conforto para as famílias, além de um atendimento especializado na área.”

A reforma da unidade principal vai acontecer na sequência.