Hospital Unimed Poços registra redução nas taxas de Infecção durante o primeiro semestre de 2024

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed apresentou os indicadores de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) do primeiro semestre de 2024, evidenciando o compromisso contínuo com a segurança do paciente e a redução das taxas de infecção.

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a taxa de IRAS em junho foi de 2,0%, abaixo da média aceitável de 3,5%. Esse resultado demonstra a eficácia das práticas de controle de infecção implementadas pela equipe. No Centro Cirúrgico, a taxa de IRAS em junho foi ainda menor, 0,28%, também abaixo da média aceitável de 0,5%.

O resultado semestral de 2024, abrangendo de janeiro a junho, foi de 0,98%, uma melhora significativa em comparação ao mesmo período de 2023, quando a taxa foi de 1,45%. Esta redução reflete os esforços contínuos em melhorar as práticas de controle de infecção.

Neste período, houve uma redução em todos os sítios de infecção (trato urinário, corrente sanguínea e pulmonar), tendo um destaque para Infecção do Trato Urinário associado a SVD que foram cinco registros, resultando em uma densidade média de 3,25%. Este valor representa uma redução de 55% em relação a 2023, quando foram 11 registros e uma taxa foi de 6,55%.

A PAV (Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica) também registrou uma redução significativa, tendo apenas um registro no semestre, resultando em uma densidade média de 2,0%. Este valor representa uma queda de 80% em relação a 2023 quando registrou-se uma taxa de 8,23%.

Esses indicadores ressaltam o trabalho contínuo do Hospital Unimed em garantir a segurança do paciente e manter baixas taxas de infecção. A dedicação da equipe e a implementação de práticas rigorosas de controle de infecção são fundamentais para esses resultados positivos.

O Hospital Unimed reafirma seu compromisso com a excelência na prestação de cuidados de saúde e a segurança de seus beneficiários, demonstrando que a qualidade e a segurança são prioridades na instituição.