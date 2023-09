DMAE inicia importante obra de rede de esgoto na Av. Santo Antônio nesta segunda (25)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) está se preparando para realizar uma grande obra na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, que visa melhorar significativamente a infraestrutura de esgoto na cidade. A obra consiste na substituição do interceptor de esgoto na Av. Santo Antônio, um passo importante para garantir um sistema de saneamento mais eficiente e confiável.

A necessidade da obra deve ser o estado atual do interceptor de esgoto, que se encontra colapsado, exigindo ação imediata para evitar problemas mais graves no futuro. O DMAE está comprometido em realizar essa intervenção de forma rápida e eficiente, evitando possíveis impactos na população.

A obra envolverá a substituição de 400 metros de rede de esgoto que é atualmente feita em fibrocimento de 300mm. O material utilizado para a substituição será o Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 400 mm, conhecido por sua durabilidade e resistência, o que garantirá uma infraestrutura mais robusta e de longa duração.

O prazo estimado para a conclusão da obra é de aproximadamente 45 dias. Essa programação foi cuidadosamente planejada para antecipar o período provável de chuvas, evitando os riscos de problemas relacionados a inundações e alagamentos.

Durante a realização da obra, o trânsito na Av. Santo Antonio será impactado. Desde as primeiras horas da manhã até o final da tarde, o trecho compreendido entre a Rua Correa Neto e a ponte da Av. Antônio Carlos, no sentido centro-bairro, fica impedido. O DMAE solicita a compreensão da população e recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas para evitar transtornos.

Segundo o diretor presidente do DMAE, Paulo César Silva, essa obra é de extrema importância para a melhoria da infraestrutura de saneamento da cidade. “A substituição do interceptor de esgoto na Av. Santo Antônio é um passo crucial para garantir um sistema de saneamento mais eficiente e confiável para todos os habitantes da cidade. O DMAE está empenhado em cumprir essa tarefa com sucesso e espera contar com o apoio e a compreensão de todos os cidadãos.”