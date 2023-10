Selo Clássicos no Marquise – Drácula de Bram Stoker em cartaz a partir desta quinta, 26

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ingressos já podem ser comprados em cinemarquise.com.br

Com o Dia das Bruxas, 31 de Outubro, chegando, chega também à telona do Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, o clássico da década de 1990 – Drácula de Bram Stoker. Dirigido pelo renomado Francis Ford Coppola com Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves e Anthony Hopkins. É drama, romance e terror com primor, a famosa história do vampiro contada por um elenco grandioso. É programa imperdível que você só faz no cinema de rua de Poços.

O filme terá apenas uma semana de exibição: de 26 de outubro a 01 de novembro, com sessões diárias às 20h40. Os ingressos são limitados e podem ser garantidos online exclusivamente pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente no cinema. O selo Clássicos no Marquise tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público, um grande sucesso do cinema.

HOJE É DIA DE QUARTA DO BARATO! Todo mundo paga R$ 11,00 (onze reais) no ingresso 2D. FILMES EM CARTAZ: Assassinos da Lua das Flores, O Céu Pode Esperar, Meu Nome é Gal, Trolls 3 Juntos Novamente, Patrulha Canina, O Exorcista O Devoto, Som da Liberdade.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao