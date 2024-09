Idoso é agredido e tem bolsa roubada por trio no centro de Poços de Caldas

Um idoso de 72 anos foi agredido na noite de ontem, 02, na Avenida Francisco Sales, no centro de Poços de Caldas. O ataque envolveu um homem de 33 anos e duas mulheres, de 28 e 40 anos.

A vítima estava caminhando pela rua quando foi surpreendida pelo agressor, que lhe deu um chute. Em seguida, as duas mulheres se juntaram ao homem e continuaram a agressão. Após o ataque, o trio roubou a bolsa da vítima, que continha documentos pessoais.

Populares que testemunharam o crime intervieram e tentaram impedir a fuga dos suspeitos. Em resposta, outras pessoas acionaram a Polícia Militar. Uma equipe da PM, que estava posicionada na base em frente à prefeitura, rapidamente mobilizou uma viatura adicional e conseguiu prender os agressores.

Durante a abordagem, uma das mulheres tentou esconder os objetos roubados na margem do rio próximo à Avenida Francisco Sales. No entanto, a polícia localizou os itens ainda na noite de ontem.

Os suspeitos foram levados para a delegacia onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

