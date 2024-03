Idoso é encontrado morto na Represa Saturnino de Brito em Poços de Caldas

Na manhã desta sexta-feira, 22, o corpo de José Pedro dos Santos, de 88 anos, foi encontrado sem vida na Represa Saturnino de Brito, em Poços de Caldas. O idoso estava desaparecido desde a última segunda-feira.

A notícia mobilizou equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil, que prontamente foram acionadas para realizar a retirada do corpo da água. O serviço funerário também esteve presente no local.

As circunstâncias da morte de José Pedro dos Santos estão sob investigação.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.