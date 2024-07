Idoso é preso por falsa comunicação de crime em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta terça-feira, 09, um homem de 70 anos foi preso em Poços de Caldas por falsa comunicação de crime. A ação ocorreu por volta das 16h53min.

O idoso compareceu ao Centro de Registros de Ocorrências Policiais (CROP) para registrar um suposto roubo. Ele afirmou que o crime havia ocorrido na Praça Major Luiz Loyola, no centro da cidade, onde dois homens, um deles simulando estar armado, o teriam rendido e levado a quantia de R$ 11.000,00. Parte do valor estaria com a vítima e o restante teria sido sacado sob coação.

A Polícia Militar foi acionada e uma viatura foi enviada ao CROP para prestar apoio à vítima e iniciar a busca pelos supostos criminosos. Informações sobre as características físicas dos autores e a possível rota de fuga foram compartilhadas na rede de comunicação interna, mobilizando outras viaturas em diligências pela cidade.

Durante o diálogo com os policiais, o idoso apresentou diferentes versões sobre o ocorrido e os envolvidos, o que levantou suspeitas. Questionado sobre a demora em acionar o serviço de emergência e as inconsistências em seu relato, ele confessou que não foi vítima de roubo, mas de um golpe de estelionato. O homem explicou que havia pago a quantia a um falso contato do governo federal e, envergonhado por ter sido enganado, preferiu não revelar a verdade inicialmente.

Diante da confissão, foi registrado o estelionato e o idoso foi preso por falsa comunicação de crime. Ele assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência e se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando intimado.

ALCO – 29° BPM