Idoso que estava desaparecido há quatro dias é encontrado morto, em Poços de Caldas

O corpo de Antônio Fernandes Cantarin, de 72 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (22) em um açude próximo à mata do bairro Parque Primavera.

Segundo o Corpo de Bombeiros, voluntários e familiares estavam em busca do idoso quando encontraram o veículo em uma trilha.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e as causas da morte ainda vão ser investigadas.

Desaparecimento

Antônio Fernandes Cantarin estava desaparecido desde a última sexta-feira (18), quando foi visto pela última vez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.