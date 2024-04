IMAM divulga locais das provas do concurso da Prefeitura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Imam, instituto contratado pela Prefeitura de Poços de Caldas para organização do concurso público municipal, divulgou a listagem dos locais onde serão realizadas as provas, no próximo final de semana. São 17 locais, entre escolas municipais, escolas estaduais e a sede do IF Suldeminas.

São mais de 17 mil candidatos inscritos, para concorrer a 509 vagas distribuídas em 56 cargos, entre eles, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, fiscal, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, engenheiros e professores.

Os candidatos aprovados no concurso, após sua posse, terão suas relações de trabalho regidas pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Poços de Caldas e legislação municipal aplicável. A carga horária estabelecida no novo Estatuto é de 40h semanais, ou 8h diárias, com exceção dos cargos com legislação própria.

O Cartão de Inscrição contendo o local, dia e horário da realização das provas já está disponível para impressão, no site do IMAM. Caso o candidato não consiga imprimir, basta consultar a relação dos locais e cargos e ir diretamente para a escola com o documento oficial com foto.

Confira a relação dos locais onde serão aplicadas as provas para o concurso público:

COLÉGIO MUNICIPAL DR. JOSÉ VARGAS DE SOUZA: Av. Champagnat, 668, Centro, Poços de Caldas-MG

E.E. DAVID CAMPISTA: Rua Mato Grosso, 110, Centro, Poços de Caldas-MG

E.E. FRANCISCO ESCOBAR: Rua Newton Delgado, 105, Bairro José Carlos, Poços de Caldas-MG

E.E. PARQUE DAS NAÇÕES: Av. Portugal, S/N, Bairro Parque das Nações, Poços de Caldas-MG

E.E. PROF. ARLINDO PEREIRA – POLIVALENTE: Av. Padre Cletus Francis Cox, 400, Bairro Country Club, Poços de Caldas-MG

E.M. DONA MARIQUINHAS BROCHADO: Rua José Miranda de Carvalho, 80, Bairro Parque Pinheiros, Poços de Caldas-MG

E.M. IRMÃO JOSÉ GREGÓRIO: Rua Pedro Barbosa, 650, Bairro Jardim Formosa, Poços de Caldas-MG

E.M. JOSÉ RAPHAEL SANTOS NETO: Rua Eugênio Bernardes Pereira, 80, Bairro Philadelphia, Poços de Caldas-MG

E.M. MARIA OVIDIA JUNQUEIRA: Rua Pedro Paulo Rodrigues Lemos, 131, Bairro COHAB, Poços de Caldas-MG

E.M. PRESIDENTE WHASHINGTON LUIS: Rua Vereador Horácio de Paiva, 151, Bairro Santa Ângela, Poços de Caldas-MG

E.M. PROFESSOR ARINO FERREIRA PINTO – CAIC: Av. Dirce Pereira Rosa, S/Nº, Bairro Jardim Esperança, Poços de Caldas-MG

E.M. PROFESSOR JULIO BONAZI: Rua João Neri Sobrinho, 47, Bairro Santa Maria, Poços de Caldas-MG

E.M. PROFESSORA EDIR FRAYA: Av. Saul do Prado Brandão, S/N, Bairro Jardim Nova Aurora, Poços de Caldas-MG

E.M. SERGIO DE FREITAS PACHECO: Praça Decílio de Souza e Silva, S/N , Bairro Vila Togni, Poços de Caldas-MG

E.M. VITALINA ROSSI: Rua Rovilson Egídio, 215, Bairro Jardim Esperança – Poços de Caldas-MG

E.M. WILSON HEDY MOLINARI: Av. Gentil Messias – Kitate, 93, Bairro Vila Cruz, Poços de Caldas-MG

INSTITUTO FEDERAL: Av. Dirce Pereira Rosa, 300, Bairro Jardim Esperança, Poços de Caldas-MG