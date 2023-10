Inauguração da nova área de lazer no bairro São Jorge acontece neste sábado (07)

Neste sábado(7), às 9h30 da manhã, os moradores de São Jorge e toda a região têm motivos para celebrar a inauguração de uma nova área de lazer que promete encantar e unir a comunidade. A área recém-reformada recebeu melhorias significativas que a transformaram completamente pela Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria de Serviços Públicos.

Durante toda a manhã, a comunidade terá a oportunidade de desfrutar de uma rua de lazer, repleta de atividades e entretenimento. Será oferecido brinquedos para as crianças, apresentações de dança, atividades esportivas para jovens e adultos, além de pipoca e algodão-doce.

O projeto de revitalização conta com uma pista de caminhada que foi construída, incentivando a prática de exercícios físicos e o convívio social entre os moradores. Esta pista oferecerá um espaço seguro e agradável para caminhadas e corridas.

O paisagismo recebeu uma atenção especial, com o plantio e substituições de árvores por espécies mais adequadas, o cultivo de diversas flores e um gramado bem cuidado. Essas mudanças não apenas embelezaram o local, mas também foram desenvolvidas para a preservação do meio ambiente.

A iluminação foi aprimorada para tornar o espaço seguro e convidativo tanto durante o dia quanto à noite. Isso permitirá que os moradores aproveitem uma área de lazer em diferentes horários.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, essa obra de revitalização não teria sido possível sem a dedicação e o trabalho incansável das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Obras, em parceria com o DEMUTRAN, DMAE e DME. “A colaboração e o comprometimento de todos os servidores envolvidos foram fundamentais para concretizar este projeto que agora beneficia a todos nós. Essa nova área de lazer representa um investimento no São Jorge. Ela não apenas oferece um local para atividades físicas e recreativas, mas também construiu uma base sólida para uma comunidade mais saudável, unida e vibrante. Ao celebrarmos essa conquista, estamos fortalecendo os laços que unem nossa comunidade e criando um legado positivo para as gerações futuras.”

SERVIÇO:

Hora: 9h30

Inauguração

Área de Lazer São Jorge

Endereço: Avenida São Jorge S/N

