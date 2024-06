INB lança edital de Oferta Pública de Torta II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Indústrias Nucleares do Brasil – INB lançou, no dia 13/06, o edital de Oferta Pública de Torta II (Hidróxido de Urânio, Tório e Terras Raras). O objetivo é vender as 15.424 toneladas métricas de material que se encontram armazenadas na Unidade em Descomissionamento de Caldas, em Minas Gerais, na Unidade em Descomissionamento de São Paulo e na Unidade de Estocagem em Botuxim, ambas localizadas no estado de São Paulo.

Os interessados devem apresentar sua proposta para a INB em até 90 dias, de acordo com as regras estabelecidas no edital. Será declarada vencedora a proponente que apresentar a maior oferta de preço.

O material denominado Torta II é um subproduto do processamento químico de monazita na Usina Santo Amaro – USAM, das décadas de 1950 a 1990. É considerado um resíduo de baixo nível de radioatividade e precisa ser estocado seguindo normas de segurança.

A monazita era processada para produzir compostos de terras raras, utilizados em cerâmicas, composição de materiais eletrônicos, supercondutores, imãs permanentes e ligas metálicas especiais.