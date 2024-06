Incêndio de grandes proporções atinge os bairros Jardim Del Rey e Caio Junqueira em Poços de Caldas

Um incêndio de grandes proporções atingiu a área entre os bairros Jardim Del Rey e Caio Junqueira, em Poços de Caldas, na tarde de sábado, 22 de junho, por volta das 16h. Equipes de bombeiros militares foram imediatamente enviadas ao local para combater o fogo.

A operação mobilizou várias equipes, incluindo um caminhão de combate a incêndio e outras viaturas, além de militares equipados com abafadores, bombas e mochilas costais. Em alguns pontos críticos, foram realizados aceiros e utilizada a técnica de contra-fogo para proteger o trânsito local e as edificações ao redor.

O incêndio foi totalmente controlado somente no domingo, 23, por volta das 20h. Após o combate inicial, as viaturas realizaram rondas constantes e o rescaldo para evitar reignições. Uma análise preliminar indicou que a área queimada foi de aproximadamente 60 hectares, equivalente a 607 mil metros quadrados.

