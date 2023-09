Incêndio de grandes proporções mobiliza Bombeiros na zona oeste de Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta segunda-feira, 25, após um incêndio tomar conta da vegetação no barirro Jardim Doutor Ottoni, próximo as Torres de Transmissão de Energia em Poços de Caldas.

A equipe compareceu ao local duas vezes, a primeira, por volta das 21h30min e permaneceram até 23h30min. Durante a madrugada houve uma nova ignição de incêndio e os Bombeiros retornaram às 02h e conseguiram extinguir o incêndio às 03h30min.

Segundo os Bombeiros 10 hectares de área foram queimadas. Para debelar o fogo, foram utilizados abafadores e bombas costais.

O Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas não tentem apagar incêndios sem o devido treinamento. A melhor forma de controlar as queimadas é trabalhando na prevenção.

Seguem algumas maneiras de prevenir a propagação de incêndios florestais:

– Não tente realizar queimadas para limpeza de terrenos e pastagens;

– Mantenha os terrenos limpos e capinados;

– Construa aceiros em propriedades rurais;

– Evite o uso de fogo (fogueiras, balões, etc.) em locais propícios à propagação de incêndios florestais.

Em caso de emergência, ligue 193!

Imagens: Marco Guedes

