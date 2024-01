Polícia Militar detém suspeito por tráfico de drogas durante operação em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de drogas pela equipe da Polícia Militar durante um patrulhamento realizado na noite de ontem, 25, na Rua Antônio Augusto Legutk, no Bairro Jardim Country Club, em Poços de Caldas.

Durante a operação, os policiais observaram um indivíduo do sexo masculino, envolvido em uma conversa com o condutor de um veículo preto de vidros escuros.

O suspeito entregou algo ao condutor, que imediatamente acelerou o veículo em direção ao centro da cidade, evadindo-se em alta velocidade e impedindo a anotação da placa. Diante da situação, os militares procederam com a abordagem e busca pessoal no suspeito.

Durante a revista, foram encontradas diversas notas de dinheiro no bolso direito da bermuda, totalizando R$ 307,00, além de três porções de maconha. O indivíduo foi imediatamente detido e conduzido para o registro do Boletim de Ocorrência (REDS). Posteriormente, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM