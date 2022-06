Poços de Caldas é vencedora do “X Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas foi a vencedora do “X Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal”. O município se inscreveu na categoria Economia com o projeto “Recupera Poços”.

Os 27 municípios selecionados participaram da cerimônia de premiação, que foi realizada nesta quarta-feira (1º), durante o 37º Congresso Mineiro de Municípios da AMM, na capital mineira Belo Horizonte. O prefeito Sérgio Azevedo recebeu a premiação ao lado do presidente da Associação Mineira de Municípios, Julvan Lacerda e do Senador, Alexandre Silveira, patrono do Prêmio Mineiro de Boas Práticas.

“Ficamos muito felizes com a premiação. É um reconhecimento para o município e todo o trabalho que têm sido realizado com enfoque no desenvolvimento da cidade. O projeto Recupera Poços, foi sem dúvida uma iniciativa muito completa, e que contou com a contribuição de muitas pessoas, desde a Câmara Municipal com a aprovação do projeto, até as parcerias com a iniciativa privada e que serviu como pleno auxílio para este momento atípico que todos atravessamos, da Pandemia. É uma premiação bastante justa e que inclusive tem servido de modelo para outras cidades”, comentou o prefeito Sérgio Azevedo.

Na oportunidade estiveram presentes além do prefeito municipal, os secretários de Governo e Comunicação, Paulo Ney; de Turismo, Ricardo Fonseca; de Promoção Social, Carlos Eduardo; de Desenvolvimento Econômico, Thiago Mariano e a secretária adjunta de Saúde, Rosilene Faria.

O presidente da AMM, Julvan Lacerda, exaltou a premiação às cidades. “Parabenizamos a todos os premiados. Essas iniciativas demonstram o comprometimento com a máquina pública e de forma eficiente. Essas boas práticas precisam ser valorizadas e acima de tudo compartilhadas entre demais municípios.”

Durante o evento, Poços também teve seu estande de apresentação da prática inscrita, que foi vencedora na categoria Economia, estande este cedido gratuitamente a todos os municípios finalistas da premiação.

A PREMIAÇÃO

Em 2022, a 10ª edição do Prêmio contemplou iniciativas e projetos em nove eixos: Assistência Social, Cultura, Economia, Educação, Esporte, Governança, Meio Ambiente, Saúde e Turismo.

Com recorde de inscritos, a etapa de seleção dos projetos foi promovida pela Associação Mineira de Municípios (AMM), que analisou os 421 projetos nesta edição de 2022. Como prevê o edital, três projetos de cada um dos nove eixos foram selecionados, tendo 27 se classificado para a etapa final.

Os três municípios de cada eixo premiado em primeiro lugar, além de receber um troféu, terão acesso, gratuitamente, a dois cursos do Centro de Qualificação para Gestão Pública (CQGP), para dois servidores do município, até o final do ano de 2022. Terão também sua prática divulgada no portal da AMM, mídias sociais, Revista “Notícias das Gerais” e demais veículos de divulgação da AMM.

RECUPERA POÇOS

O programa Recupera Poços, reuniu diversos setores da Prefeitura com objetivo na recuperação econômica do município em meio a Pandemia. Entre as diversas atividades, foi oferecido o Auxílio Emergencial Municipal, aos trabalhadores afetadas pela Pandemia, o Vale Merenda Municipal a todos os alunos da Rede Municipal, o programa Poços Juro Zero, injetando quase R$13 milhões na Economia, entre muitas outras ações integradas.