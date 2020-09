Incêndio em Águas da Prata segue em monitoramento e deixa animais feridos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Equipes se concentram em concluir a umidificação do terreno para evitar o ressurgimento de eventuais chamas

Alice Dionisio | 10h30

Cerca de 80 pessoas trabalham na fase final do combate às chamas que atingiram o Parque Estadual de Águas da Prata, no último domingo (13).

Militares, brigadistas, Defesa Civil, funcionários da prefeitura e Fundação Florestal conseguiram controlar o fogo na noite de ontem (14). Hoje (15), a equipe retorna ao local para concluir a umidificação do terreno, com o objetivo de evitar o ressurgimento de eventuais chamas.

Três caminhões-pipa fazem o trabalho de transporte de água até pontos específicos da mata. Um helicóptero, contratado pela população, combate chamas também em um ponto específico de difícil acesso por terra. Uma vaquinha online foi criada para levantar o dinheiro necessário para pagamento do aluguel da aeronave. O link está disponível aqui e até o momento já foram arrecadados R$107.080,18, mais que o dobro da meta.

Animais resgatados

A Unifeob montou um Ponto de Atendimento Veterinário no KM 7,5 da Estrada da Serra da Paulista, no Sítio Ipê Amarelo. Ele está em funcionamento desde quarta-feira (9) e conta com três médicos veterinários da instituição para prestar primeiros-socorros a animais machucados e desabrigados. Até cinco pacientes podem ser recebidos por vez nos períodos da manhã e da tarde.

Até o momento, já foram atendidos um bezerro e dois filhotes de tatu-bola, todos órfãos. “É uma iniciativa muito nobre da Unifeob porque esse animais infelizmente não têm o suporte necessário”, relata a médica veterinária Juliana Bonfante, responsável pelo Ponto de Atendimento. “Quem encontrar algum animal com queimaduras ou ferido de qualquer maneira na região da Serra da Paulista, pode trazer aqui primeiro”.

Se necessário, após os primeiros cuidados, os animais são enviados para o Hospital Veterinário no Campus Mantiqueira da Unifeob, que funciona normalmente, onde é realizado o tratamento completo. No momento, não são necessárias doações de qualquer tipo; elas devem ser encaminhadas para os voluntários no ponto de arrecadação na Estação das Artes de São João da Boa Vista (Largo da Estação, 41 – Praça Rui Barbosa).

O espaço para salvar os animais foi cedido pela proprietária do Sítio Ipê Amarelo, Maria Smith. “É nossa obrigação tentar fazer o melhor possível para ajudar em uma hora tão difícil como essa”, afirma.