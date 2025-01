Incêndio em transformador é contido por Bombeiros em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 14 de janeiro, por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para combater um incêndio em um transformador na Rua Miglioranzi, em Poços de Caldas.

Ao chegar ao local, os bombeiros, em conjunto com a equipe da DME (Distribuidora de Energia), iniciaram o monitoramento do foco de incêndio, que estava concentrado no transformador. A energia foi desligada de imediato para garantir a segurança dos profissionais e permitir a extinção completa das chamas.

O incidente não resultou em feridos ou danos materiais significativos. A DME programou um retorno ao local para substituir o transformador danificado, assegurando a normalização do fornecimento de energia na área.

O Corpo de Bombeiros ressaltou a importância de acionar as autoridades competentes de forma imediata em situações envolvendo incêndios em equipamentos elétricos. O rápido atendimento e a colaboração entre as equipes envolvidas foram fundamentais para a resolução do incidente sem maiores complicações.