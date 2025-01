Indústrias Nucleares do Brasil recebe licença de operação do Ibama para Unidade de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unidade em Descomissionamento de Caldas/MG da Indústrias Nucleares do Brasil – INB teve a licença de operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deferida no último dia 14 de janeiro. Esta é a primeira licença para o descomissionamento de uma mina de urânio no Brasil. A concessão aconteceu após análise técnica pela equipe responsável do Ibama e tomada de decisão do presidente do órgão, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça.

Segundo o presidente da INB, Adauto Seixas, esse resultado é fruto do empenho sinérgico para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção da licença, tanto por parte das equipes técnicas e administrativas da empresa quanto do grupo de trabalho do Ibama, que envolveu avaliação de profissionais especializados nas áreas de flora, fauna, remediação ambiental, ciências sociais e gestão. “A obtenção da licença é somente mais uma evidência do nosso compromisso com o descomissionamento, a transparência e o desenvolvimento sustentável”, frisou o presidente da empresa.

Seixas explicou que este é um marco importante para a INB no avanço das ações de descomissionamento, pois assegura que a área da unidade em Caldas poderá ser disponibilizada para outros usos pela sociedade no futuro.

O coordenador geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Fluviais e Pontuais Terrestres do Ibama, Edmilson Maturana, ressaltou a importância na obtenção dessa licença para o gerenciamento constante de um projeto com prazos e orçamentos onde tudo esteja mapeado. “Nossa meta é a transparência”, acrescentou o coordenador geral.

Os próximos passos envolvem a publicação da Licença de Operação e a gestão das exigências desdobradas em condicionantes na própria licença, para o avanço do descomissionamento da Unidade.