Mega Operação Proclamação da República 2024 é lançada em Minas Gerais

A Polícia Militar de Minas Gerais deu início, nesta quinta-feira, 14, à Mega Operação Proclamação da República 2024, que visa intensificar a fiscalização nas rodovias e áreas rurais do estado durante o feriado prolongado. A operação, que segue até o dia 17 de novembro, contará com a participação de cerca de 2.000 policiais e será realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD) e outros órgãos.

O lançamento da operação ocorreu às 7h, no km 536 da MGC 267, em Poços de Caldas, região Sul de Minas, com a presença das autoridades envolvidas. A ação será realizada em mais de 200 pontos estratégicos em todo o estado, com o objetivo de garantir maior segurança no trânsito, combater crimes como o tráfico de drogas e coibir a direção sob efeito de álcool.

A operação contará com o uso de recursos tecnológicos, como radares, drones e etilômetros (bafômetros), além de abordagens sistemáticas e blitz preventivas nas rodovias e estradas vicinais. Durante a operação, serão realizadas orientações aos motoristas sobre cuidados com a segurança viária, especialmente devido ao aumento do fluxo de veículos nas estradas neste feriado.

Com foco na redução de acidentes e no combate a infrações graves, como o consumo de bebidas alcoólicas ao volante, a Mega Operação Proclamação da República 2024 é uma das maiores ações de fiscalização já realizadas no estado de Minas Gerais. As autoridades reforçam a importância de seguir as normas de trânsito e contribuir para um feriado mais seguro para todos.