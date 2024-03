Iniciada Construção de novo Centro de Educação Infantil ‘Sonho’ na Zona Sul de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A construção de um novo Centro de Educação Infantil (CEI), intitulado Sonho, marca um avanço significativo na infraestrutura educacional na zona sul de Poços de Caldas, refletindo um compromisso com a educação e o desenvolvimento infantil na região.

As equipes de construção lançaram as bases para este projeto, focando na qualidade e precisão desde a instalação das estruturas fundamentais até a elevação das paredes de alvenaria.

Destinado a ocupar uma área de 950m², o CEI Sonho é projetado para ser um espaço educativo estimulante e inclusivo. A estrutura vai abrigar duas salas de berçário, quatro salas de maternal e duas de jardim, complementadas por uma infraestrutura administrativa completa, que inclui secretaria, coordenação, almoxarifado, entre outros espaços de suporte. A unidade se destaca pela sua infraestrutura bem pensada, que engloba uma brinquedoteca, refeitório, cozinha com áreas designadas para o preparo de alimentos, lactário, banheiros adaptados, solarium e um parque infantil, todos projetados para oferecer conforto e segurança máximos.

O CEI foi concebido para promover não apenas a segurança, mas também o bem-estar dos estudantes e colaboradores, com salas amplas, acessíveis e bem iluminadas. José Benedito Damião, secretário de Obras, enfatiza a implementação de inovações na construção, como paredes modulares, acabamentos de fácil limpeza, materiais resistentes e uma estrutura metálica termoacústica, essenciais para garantir uma manutenção eficiente, uma consideração importante dada a prevalência de períodos chuvosos na área. A realização deste projeto é uma colaboração com a Construtora BRZ, em contrapartida, de responsabilidade social a Prefeitura de Poços de Caldas, aprovado pela secretária de Obras e Planejamento.

Previsto para ser finalizado em julho de 2024, este centro educacional visa proporcionar um ambiente de aprendizagem moderno e seguro para as crianças de Poços de Caldas. Deborah Brianezi, secretária adjunta de Educação, ressalta o papel crucial deste CEI na expansão da capacidade da Rede Municipal de Ensino, que atualmente atende mais de 18 mil estudantes em diversos níveis de educação. Com a adição do ‘Sonho’, a cidade dá um passo significativo para atender à crescente demanda por educação infantil na zona sul, mitigando as limitações de vagas e enfatizando o investimento na qualidade de vida e no futuro das crianças locais. Este empreendimento reitera o compromisso de Poços de Caldas com a educação de qualidade, segurança e bem-estar das novas gerações.