Receita Federal em Varginha inaugura mais 10 Pontos de Atendimento Virtual – PAV

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No total serão 36 municípios com Pontos de Atendimento Virtual- PAV na região

A Receita Federal em Varginha realiza nesta manhã (13), a inauguração de mais 10 Pontos Virtuais de Atendimento nas cidades de Alterosa, Areado, Elói Mendes, Extrema, Lambari, Monte Sião, Paraguaçu, Pedralva, Poço Fundo e São Gonçalo do Sapucaí.

A cerimônia será realizada de forma on-line, via Microsoft Teams. E contará com a presença do Delegado da Receita Federal em Varginha, auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro; do Delegado Adjunto em Varginha e responsável pelo projeto dos PAV’s no sul de Minas, auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa e dos prefeitos dos 10 municípios.

Eduardo destaca a importância social do projeto, pois irá beneficiar todos os cidadãos destes municípios, na medida em que não precisarão mais se deslocarem até às Unidades de Atendimento da Receita Federal. “O Projeto visa também a agilizar o tempo de resposta ao contribuinte, no instante em que amplia a rede de atendimento, tornando os serviços da Receita Federal mais acessíveis ao cidadão. Este Projeto mostra que a DRF Varginha faz uma gestão em prol da população do sul de Minas” comenta.

Os pontos de Atendimento Virtual são uma iniciativa da Receita Federal em conjunto com as Prefeituras Municipais que têm por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal; disponibilizar nas prefeituras, o acesso a várias opções de serviços e facilitar o acesso dos contribuintes, evitando assim que tenham que se deslocar até as agências e CAC da Receita Federal em outros municípios.

O atendimento é realizado por um servidor da Prefeitura que avaliará as solicitações, prestará orientações e caso seja necessário, encaminhará os documentos de forma padronizada, mediante protocolo, por processo digital, para que a Receita Federal conclua o atendimento.

Na jurisdição de Varginha, já estão em funcionamento 26 Pontos Virtuais de Atendimento nas cidades de: Andradas, Bom Sucesso, Camanducaia, Cambuí, Campanha, Campos Gerais, Campestre, Caldas, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio Claro, Caxambu, Guapé, Guaranésia, Machado, Maria da Fé, Muzambinho, Nepomuceno, Ouro Fino, Paraisópolis, Perdões, Piranguinho, Santa Rita do Sapucaí, Santo Antônio do Amparo, Três Corações e Três Pontas.