Cine Marquise Ultravisão: final de semana de quatro estreias e filmes para todos os gostos

Confira os horários e programe-se para passar as férias com a gente!

Ação. Aventura. Fantasia. Comédia. Mas pode chamar também de Missão Impossível, O Portal Secreto, Perdida e Um Dia Cinco Estrelas. São quatro novos filmes que passam a fazer parte da programação diária do Cine Marquise Ultravisão. É diversão para toda a família, com várias sessões e combos exclusivos de baldes colecionáveis com aquela pipoca especial com gostinho de cinema. Confira os horários!

MISSÃO IMPOSSÍVEL: ACERTO DE CONTAS, PARTE UM – ESTREIA

14h30 (DUB) / 17h45 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 01

O PORTAL SECRETO – ESTREIA

14h20 (DUB) (Exc. Seg.) / 16h45 (DUB) à SALA 04

PERDIDA – ESTREIA

14h10 (NAC) / 18h40 (NAC) à SALA 03

UM DIA CINCO ESTRELAS – ESTREIA

16h30 (NAC) / 21h10 (NAC) à SALA 03

SOBRENATURAL: A PORTA VERMELHA

19h10 (DUB) / 21h25 (DUB) à SALA 04

OS AVENTUREIROS – A ORIGEM

14h00 (NAC) (Exc. Seg e Ter.) à SALA 02

INDIANA JONES E AS RELÍQUIAS DO DESTINO

20h40 (DUB) à SALA 02

ELEMENTOS

16h00 (3D DUB) / 18h20 (3D DUB) à SALA 02

Ingressos

Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

