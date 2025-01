Início de funcionamento dos radares na Avenida Wenceslau Braz visa aumentar a segurança no trânsito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria de Defesa Social anunciou o início da instalação e operação de quatro novos equipamentos fiscalizadores de velocidade na Avenida Wenceslau Braz, em frente ao Ceasa. A medida, que tem como objetivo aumentar a segurança no trânsito, foi tomada após a identificação de um elevado índice de acidentes na região, que, recentemente, foi municipalizada.

Conforme o cronograma divulgado pela Secretaria, a partir desta segunda-feira (30), os motoristas contarão com um período de orientação, no qual os radares estarão em funcionamento apenas para alertar os condutores quanto aos limites de velocidade. Esse período servirá para que os motoristas se adaptem às novas regras e ajustem seu comportamento nas vias. A operação efetiva dos radares, com aplicação de multas, está prevista para começar no dia 9 de janeiro de 2025.

A escolha dos pontos para a instalação dos radares foi estratégica, levando em consideração a alta incidência de acidentes ao longo da avenida, especialmente em trechos próximos ao Ceasa, onde o fluxo de veículos e pedestres é intenso. A ação busca diminuir os riscos de colisões e proteger motoristas, pedestres e moradores da região, contribuindo para um ambiente mais seguro.

A avenida Wenceslau Braz, que recentemente passou a ser de responsabilidade municipal, é um dos principais acessos à cidade, e sua crescente movimentação tornou ainda mais urgente a implementação de medidas que garantam a segurança de todos. A instalação dos radares representa um esforço contínuo da administração municipal em reduzir os números de acidentes e garantir um trânsito mais seguro para a população.

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria é necessário o respeito aos limites de velocidade e à sinalização da via, visando não apenas evitar infrações, mas principalmente proteger vidas e promover um trânsito mais responsável e seguro em Poços de Caldas.