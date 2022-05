Inscrições abertas para cursos gratuitos voltados aos moradores da zona sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Núcleo de Capacitação da Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Garçom e Compras e Estoque. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente, na sede da ABACO (Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa, 60 – Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira – zona sul), até o dia 1º de junho. As vagas são destinadas para moradores da zona sul da cidade, onde está localizada a instituição.

Estão sendo oferecidas 20 vagas para cada um dos dois cursos, que serão realizados presencialmente. Além de ser morador da zona sul, para o curso de garçom é necessário ter no mínimo 18 anos, com Ensino Fundamental II incompleto. O curso será realizado de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Já o curso Compras e Estoque é voltado para maiores de 17 anos, com Ensino Médio incompleto. O curso será realizado de segunda a sexta, das 19h às 22h.

Para fazer a inscrição, na sede da ABACO, o interessado deve levar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência (com até 3 meses), Histórico Escolar ou Declaração Escolar expedida em no máximo 30 dias.

“Essa é mais uma iniciativa de impacto social que a ABACO está implementando, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac, reconhecido pela qualidade dos cursos ofertados. São qualificações de excelência para assistir as famílias do nosso território”, destaca a psicóloga da ABACO, Helara Beatriz.