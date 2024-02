Inscrições para Auxílio Transporte universitário devem ser realizadas de 19 a 23 de fevereiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi publicada na sexta-feira (16), a Portaria com as regras das inscrições para a concessão e renovação do Auxílio Transporte para alunos carentes que cursam ensino superior fora do município de Poços de Caldas. O benefício é previsto na Lei nº 3.845/86.

Os interessados devem realizar a inscrição, mediante preenchimento de requerimento e questionário socioeconômico, pelo link https://forms.gle/dVK32BNog6sJKCDKA, no período de 19 de fevereiro, até 23/2. Os recursos poderão ser protocolados nos dias 27 e 28 de fevereiro e o resultado com os nomes dos beneficiários será divulgado no dia 1º de março.

Será concedido o benefício de 40% do valor médio dos orçamentos apresentados no ato da inscrição aos estudantes que atendam os requisitos e critérios de seleção previstos na legislação, matriculados em instituições localizadas em municípios com até no máximo 100 km de distância de Poços de Caldas, para cursos superiores que não sejam oferecidos na cidade.

As disposições sobre o Auxílio Transporte 2024 foram publicadas na Portaria 01/2024 da Secretaria Municipal de Educação, no Diário Oficial do Município de sexta-feira (16).