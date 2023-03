Inscrições para edital de composição da programação do Festival de Inverno terminam nesta sexta-feira (31)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

As inscrições para o Edital Secult nº 6/2023, que visa à composição da programação local do Festival de Inverno de Poços de Caldas, encerram-se às 18h desta sexta-feira (31). O evento será realizado de 7 a 23 de julho de 2023, em áreas centrais e também nos bairros, levando arte e cultura para a população e para os visitantes.

As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/CKn374bXQKvaAz7s8, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

É facultada a pessoa física ou jurídica, residente em Poços de Caldas, com atuação na área artístico-cultural a inscrição de até uma proposta de qualquer linguagem artística: teatro, música, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, fotografia e gastronomia.

A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas locais. O valor estimado de investimento para este edital é de R$ 600 mil. Os recursos não utilizados em sua totalidade poderão ser remanejados entre outros editais da Secretaria Municipal de Cultura.

As propostas serão realizadas em locais da área central e também em regiões descentralizadas da cidade, como Parque Ecológico da Zona Sul, Pista de Skate do Parque Municipal Antônio Molinari, Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), Mirante do Santa Rita, Parque Municipal Antônio Molinari, Praça Dom Pedro II, Parque José Affonso Junqueira, Museu Histórico e Geográfico, Espaço Cultural da Urca, Praça Pedro Sanches, Ginásio Poliesportivo Moleque César, Rua São Paulo e outros.

Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura, pelos telefones (35) 3697-2389/2335, pelo Whatsapp (35) 3697-2335, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira ou pelo email: secultpocos@gmail.com.