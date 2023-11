Procon de Poços de Caldas dá Dicas para uma Black Friday Segura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a Black Friday se aproximando, consumidores de todo o país aguardam ansiosamente por descontos e promoções irresistíveis. No entanto, é essencial estar atento para não cair em armadilhas online. O Procon de Poços de Caldas destaca algumas dicas úteis para garantir uma experiência de compra segura durante a Black Friday e evitar possíveis fraudes.

1. Cuidado com Links Duvidosos:

As redes sociais se tornaram terreno útil para a divulgação de promoções falsas. Ao receber links, pense duas vezes antes de clicar e, principalmente, antes de inserir dados pessoais. Desconfie de e-mails de lojas nas quais você não se cadastrou e mantenha a vigilância contra possíveis golpes.

2. Desconfie de Ligações e Mensagens SMS:

Se receber ligações ou mensagens SMS suspeitas informando que você ganhou algo, especialmente se exigirem depósito ou pagamento, mantenha a desconfiança. Golpistas muitas vezes passam por empresas conhecidas para ludibriar os consumidores.

3. Atente-se ao Domínio do Site:

Antes de uma compra, verifique o domínio do site. Criminosos frequentemente criam páginas semelhantes a lojas legítimas para enganar os consumidores. Observe o endereço que aparece no navegador, certifique-se de que a conexão é segura (cadeado no canto esquerdo da barra) e verifique se o domínio está registrado e possui certificados de segurança.

4. Confira Depoimentos de Outros Consumidores:

Além de verificar a segurança do site, é fundamental saber se o produto é real e corresponde ao anunciado. Consulte depoimentos de outros consumidores, que muitas vezes reúnem fotos e opiniões sobre o produto, seu funcionamento e as condições de envio.

5. Esteja Atento às Políticas de Troca e Devolução:

Algumas fraudes podem estar escondidas em letras pequenas. É necessário ler atentamente as políticas de troca e devolução, especialmente se o desconto estiver condicionado nessas condições. Verifique detalhes como tamanho, cor e outras variações antes de finalizar a compra.

6. Utilizar Cartões de Crédito Virtuais:

Para uma camada adicional de segurança, considere o uso de cartões de crédito virtuais oferecidos por diversos bancos. Essa modalidade gera um número único para cada compra, evitando o compartilhamento do seu documento real com o comerciante e prevenindo problemas relacionados à clonagem.

Segundo a coordenadora do Procon de Poços de Caldas, ao seguir essas orientações do Procon de Poços de Caldas, os consumidores podem aproveitar as ofertas da Black Friday com mais tranquilidade e segurança, evitando possíveis armadilhas e garantindo uma experiência positiva de compra.

SERVIÇO:

Endereço: Rua Pernambuco, 562 – Centro – 37701-021

Horário de atendimento presencial: 08h às 18h de segunda a sexta-feira

Retirada de senha para atendimento presencial: 08h às 17h

Atendimento eletrônico: https://eouve.com.br/

Atendimento: 3697-2385 / 3697-2260