Inscrições para o “Prepara Gastronomia” se encerram hoje (25)

Alice Dionisio

As inscrições para o “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas” vão até está quarta-feira (25) sendo uma iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo e Sebrae Minas, com o apoio do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, do Circuito Turístico Caminhos Gerais, e da ABRE – Associação dos Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares, que possui o objetivo geral de auxiliar as pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar para melhorar controles internos e trazer melhorias nos processos de gestão através de treinamentos on-line e presenciais.

Poderão participar 20 empresas, onde as mesmas passarão ao longo do ano, por diversos treinamentos de capacitação voltados ao ramo de gastronomia, recebendo todo o suporte por meio dos consultores especializados do Sebrae Minas, visando propiciar melhores resultados financeiros para cada negócio, e ainda prepará-las para a participação no “Festival Gastronômico e Cultural de Poços de Caldas” que acontece ainda em 2023.

As empresas precisam se enquadrar em algumas exigências para participar do programa, como, por exemplo: ser micro ou pequena empresa, enquadrada como ME ou EPP; Possuir alvará sanitário municipal válido; Possuir pelo menos 3 (três) funcionários fixos; Possuir ponto físico de atendimento ao cliente, não sendo possível a participação de empresas que atuam com o modelo de negócio para o atendimento exclusivo pelo delivery; entre outras.