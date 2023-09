Instituto Alcoa investe mais de meio milhão de reais em projetos sociais da região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Instituições de Poços de Caldas (MG) e Divinolândia (SP) foram contempladas

O Instituto Alcoa (IA) divulgou, em 25 de agosto de 2023, o resultado do edital de investimentos do Programa de Apoio a Projetos Locais, cujo objetivo é contribuir para a promoção coletiva à educação e ao desenvolvimento de territórios de atuação da Alcoa em Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA). Na região da Alcoa Poços de Caldas foram selecionados seis projetos, sendo cinco de Poços e um de Divinolândia (SP), totalizando investimento de R$557 mil.

“Trabalhamos para catalisar mudanças nos territórios por meio do investimento em projetos de Educação e de Geração de Trabalho e Renda, construindo relações de confiança e gerando parcerias com organizações da sociedade civil e com as comunidades dos territórios em que atuamos. Entendemos que o real impacto só acontecerá com uma atuação conjunta, colaborativa e participativa – premissas que norteiam a concepção do Programa de Apoio a Projetos Locais” explica Monica Espadaro, Diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa.

Serão contemplados projetos por meio de edital das instituições: Associação dos Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Poços de Caldas (ASSOSUL), Associação Instituto Benetti, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP) e Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança (Fungotac).

“O apoio do IA para o projeto Cidadão do Amanhã – Formar para Transformar – irá possibilitar o atendimento a 40 jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Os participantes vão passar menos tempo nas ruas, podendo desenvolver habilidades para entrarem no mercado de trabalho”, diz Rosimeire da Silva, assistente social da Fungotac.

Já a Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade e a Associação A Guarda-Chuva, obtiveram apoio do IA como projetos estratégicos.

Para Vivian Mantovani, coordenadora da Associação Bem Viver, o recurso será essencial para ampliação do galpão de atendimentos. “Vamos construir sala para atividades, oficinas e cursos para apoio social às famílias da comunidade local”, explica.

Rachel Cavalcanti Stefanuto, membro do Conselho Diretor da A Guarda Chuva, também avaliou o incentivo positivamente e pontua que terá meios para investir na formalização de artesãos e em melhorias nos empreendimentos, possibilitando aumento na geração de renda. Essa instituição prestará serviço para o Município de Divinolândia.

De acordo com José Henrique Fornari, procurador da Prefeitura de Divinolândia, o recurso impacta o cenário do artesanato na cidade como um todo. “A mobilização dos participantes, o mapeamento das dificuldades, a possibilidade de realização de mutirões para conseguir maior produção e vendas maiores podem trazer um outro nível às pessoas engajadas neste segmento”, finaliza.

Para receber o aporte as instituições passaram por três etapas que consistem em análise dos projetos segundo critérios de participação e avaliação técnica; avaliação do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias da localidade e avaliação pela Diretoria e Conselho do Instituto Alcoa.

Inclusão e Diversidade

O Programa de Apoio a Projetos Locais também incentiva o desenvolvimento de iniciativas que estimulem a inclusão de mulheres, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAP+ nos territórios.

Em Poços de Caldas, o projeto “Leitura e Imaginação: para além dos muros da instituição”, da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas será impulsionador de jovens com deficiência física.

Em Juruti, o projeto Fortalecendo o Protagonismo das Mulheres Produtoras Rurais da Comunidade de Cruzeiro, do Instituto Vitoria Regia, irá fornecer autonomia e protagonismo para mulheres empreendedoras, estimulando a inclusão e reconhecimento das mulheres como protagonistas de suas conquistas. Assim como em São Luís, o projeto da Associação Ela na Obra, também tem por objetivo reconhecer a autonomia da mulher na área da construção civil através de formações.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).