Natal: Campanha ‘Papai Noel dos Correios’ vai até dia 15

Ainda dá tempo de escolher uma cartinha e presentear uma criança na campanha Papai Noel dos Correios 2023. A agência disponibilizou várias cartas escritas por alunos matriculados no ensino fundamental das escolas públicas.

Os interessados podem retirar as cartas na agência central dos Correios ou adotar virtualmente pelo blog da campanha.

Para participar, é necessário ter ou fazer cadastro na página dos Correios. No site, há versões digitalizadas das cartinhas. Entre os pedidos mais comuns estão carrinhos, bonecas e cestas de chocolates.

Depois de comprar o presente, é só deixar na agência da rua Prefeito Chagas, no centro da cidade.

Realizada há 34 anos, a campanha Papai Noel dos Correios vai até 15 de dezembro. Mais informações: 3697-1271.

