Operação policial resulta na apreensão de adolescente envolvido no tráfico de drogas

A Polícia Militar, em uma operação de combate ao tráfico de drogas, neste domingo, 26, obteve sucesso na apreensão de um adolescente de 15 anos na Avenida Fosco Pardini, situada no bairro São José.

Durante a realização de ações preventivas na região, a equipe do Tático Móvel identificou um indivíduo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga do local. A perseguição, meticulosamente conduzida, culminou na interceptação do suspeito, que foi submetido a uma abordagem policial.

No decorrer da revista, foram encontrados diversos materiais ilícitos dentro das bolsas que o adolescente portava. Entre os itens apreendidos, destacam-se 4 tabletes de maconha, 38 pedras de crack, 43 pinos de cocaína, 1 comprimido de ecstasy e a quantia de R$ 147,00 em dinheiro.

O jovem infrator foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes.

ALCO – 29º BPM

