PUC Minas Poços de Caldas oferece novas oficinas gratuitas de extensão

Inscrições abertas para atividades do segundo semestre de 2023

A PUC Minas Poços de Caldas divulgou, nesta semana, as Oficinas de Extensão do segundo semestre de 2023, oferecidas gratuitamente pela Universidade. São quase 50 opções de cursos de curta duração, com temas ligados às mais diversas áreas do conhecimento. As inscrições são abertas a toda a população e podem ser feitas por meio do site pucpcaldas.br/oficinas.

As oficinas deste semestre serão oferecidas até o fim do ano, conforme cronograma disponível no site. A maior parte ocorrerá presencialmente, com aulas no Campus, mas algumas adotarão o formato online. Em geral, serão abordados conceitos básicos e acessíveis a qualquer pessoa que se interesse pelos temas predefinidos, mas, em alguns casos, serão aprofundados conhecimentos específicos para profissionais e estudantes de determinadas áreas.

Os temas das Oficinas de Extensão 2º/2023 incluem empreendedorismo, competências de comunicação interpessoal, técnicas importantes relacionadas à saúde, o uso de ferramentas tecnológicas como o Excel e o ChatGPT, introdução a linguagens de programação, o desenvolvimento de habilidades por meio de jogos, geração de energia, veículos elétricos, política internacional, construção civil e arquitetura, entre muitos outros assuntos.

Ao promover oficinas gratuitas, ministradas pelo seu qualificado corpo docente, a PUC Minas Poços de Caldas objetiva estreitar laços com a comunidade local e levar o conhecimento produzido na Universidade para a população, com linguagem acessível. Para muitas pessoas, esta é uma oportunidade de estabelecer o primeiro contato com o ambiente universitário, que pode apontar caminhos na busca por um curso de ensino superior.

Acesse o site para conferir todas as opções e inscreva-se.