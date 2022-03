O fotógrafo Victor Imesi lança seu novo projeto ‘A Vida do Lixo’

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O fotógrafo Victor Imesi lança nesta segunda-feira (14), às 10h, o e-book A VIDA DO LIXO. O material estará disponível no Instagram @avidadolixo, plataforma que ao longo da semana também receberá as imagens vinculadas ao projeto.

A invisibilidade social é uma característica encontrada na vida de muitos trabalhadores, especialmente os catadores, que deixam de ser vistos como pessoas e passam a ser tratados como partes de um cenário, passando despercebidas pelos olhares da sociedade.

A VIDA DO LIXO ganha vida a partir do olhar sensível do fotógrafo Victor Imesi, que retrata pessoas que vivem da coleta seletiva de lixo em Poços de Caldas. As imagens falam. São narrativas de pessoas que construíram e constroem a cada dia suas vidas, ressignificando o trabalho e deixando um legado importante para a preservação do meio ambiente.

Foram retratados Cecília Aparecida da Silva, Claudio Alves, Eulei Gomes Negrão, Luciano Vieira Leite e Tatiana Aparecida de Oliveira. São vidas cotidianas, que representam outras tantas vidas que estão por aí ao nosso redor.

Considerando o uso de fotografias como um meio para representação que vai além do que simplesmente retratar personagens humanos, a proposta tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância de valorizar o trabalho e a vida dos profissionais que se dedicam à reciclagem, pessoas que merecem ser vistas e respeitadas por todos.

A proposta é uma realização da Colina 360º e foi viabilizada por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, é incentivado pela empresa Donato Hospital de Olhos e tem produção executiva de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural).

Nas redes sociais acompanhe: @avidadolixo

SOBRE VICTOR IMESI

Victor Imesi é publicitário por formação, editor de vídeo como profissão e tem a fotografia como sua maior paixão, utilizando a câmera instrumento para dar razão a tudo o que o rodeia. Na fotografia, Victor já teve suas imagens premiadas em vários concursos fotográficos e a cada dia desenvolve um trabalho singular, resultante de um processo de amadurecimento, onde as imagens se misturam na profissão e na vida pessoal.