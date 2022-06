Instituto Benetti lança projeto de formação profissional a alunos da rede pública

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir desta terça-feira (31), alunos da rede pública de ensino de Poços de Caldas terão a possibilidade de participar de uma imersão com a maior produtora de cinema do sul de Minas, a Alterea Filmes, uma das maiores maquiadoras do país, Wanessa Brazil e nomes consagrados da comunicação na região, sob coordenação do cineasta Bruno Benetti. Apresentando o projeto “Cinema Na Pele”, os estudantes participarão de oficinas que trazem uma experiência sensorial e profissional a respeito do que é o audiovisual praticado na região atualmente.

O objetivo é falar sobre desafios, pautas em voga e soluções inerentes ao trabalho de um artista iniciante e que irá construir, através das oficinas do projeto, sua identidade criativa e lugar no mercado de trabalho. Idealizado pelo Instituto Benetti, o projeto deve atingir 120 jovens seguindo o ideal de contribuir para a formação integral, pensando o potencial do cinema na geração de emprego e renda a artistas.

Segundo o responsável pelo Instituto, Bruno Benetti, a intenção é mostrar perspectivas realistas de trabalho, visando um olhar profissional para as artes. “Criando portfólio e conteúdo de competência, com a ajuda dos recursos fornecidos gratuitamente pelo Cinema na Pele, os alunos entenderão exatamente como é possível sonhar e fazer da carreira audiovisual uma realidade, sem a desvantagem de desejar ser outra pessoa em outro local do mundo. A cidadania começa por aí: levando educação e oportunidades enriquecidas por um método democrático de ensino, onde alunos são os protagonistas de suas narrativas e criações, sempre refletindo sobre seu lugar no mundo para ampliar maneiras de fazer história e inspirar outros adolescentes a seguirem o mesmo caminho de apreço pelos valores culturais fornecidos pela cidade”, destaca.

Oficinas

Ao todo, serão 4 oficinas desenvolvendo maneiras inovadoras de trabalhar a assinatura digital individual de cada jovem artista, com cerca de 40 horas letivas, a fim de criar suas próprias obras e recursos, ainda durante o curso. O projeto tem início na Escola Padrão, na zona sul da cidade, e pretende se ampliar a outras instituições da educação pública de Poços.

Pensando nas pesquisas relativas às tendências de novas carreiras, em que o audiovisual se destaca no mercado brasileiro e internacional, o projeto propõe que a capacitação nesse setor é altamente promissória, principalmente quando aliada aos interesses da faixa etária em que estão sendo criadas as primeiras ideias sobre uma profissão. Assim, segundo Benetti, todas as categorias audiovisuais serão trabalhadas em conexão com questões históricas e culturais do contexto regional de Poços de Caldas.

“Intervenções culturais nas escolas são capazes de contribuir de uma forma muito positiva para prevenir a evasão escolar ou até mesmo a retirada de talentos da cidade para núcleos de concentração de oportunidades, onde apesar de haver um maior número de artistas capacitados em atividade profissional, como São Paulo ou Belo Horizonte, também há um problema de acúmulo de concorrência muito maior. Nós acreditamos que Poços é uma cidade capaz de incentivar e manter o audiovisual como uma força econômica e uma realidade de carreira para os artistas em idade escolar da cidade. Pensamos as aulas para que eles encontrem amparo e direcionamento para pensarem no futuro, vendo a arte de forma profissional e promissora. Em minha história pessoal, quando desejei trabalhar com cinema, não tinha nenhuma referência local e encontrei muitas dificuldades, sendo que eu também era aluno de escola pública e sonhava com o acesso a informação. Por isso, acredito na educação nas artes como uma missão, para que jovens tenham as facilidades que eu não tive”, disse.

As ações contam com nomes de peso na comunicação e no audiovisual, apresentando as seguintes oficinas: Sua ideia em prática: Produção de audiovisual, com Bruno Benetti; Segredos da Maquiagem no Cinema, com Wanessa Brazil; 5 Pontos Para Criar Imagens Incríveis, com Lucio Carvalho; Não adianta viralizar, se você não sabe comunicar, com Carol Affonso. Mais informações estão disponíveis no site www.institutobenetti.org ou pelo telefone: 35 9 9886-9529.

O projeto Cinema na Pele é patrocinado pela Prefeitura de Poços de Caldas, através do Edital de Concessão de Patrocínios da Secretaria Municipal de Cultura, em uma iniciativa do Instituto Benetti, em parceria com a Alterea Filmes e a Makeup Brazil.