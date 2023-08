Instrumental no Parque é destaque no fim de semana em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Show gratuito acontece no sábado

Neste sábado, 12 de agosto, a partir das 14h30, acontece no Parque Municipal Antônio Molinari o tradicional “Instrumental no Parque”, que vem fomentando o cenário da música instrumental brasileira com a participação de bandas e artistas de Poços de Caldas e do Brasil.

Confira a programação gratuita:

Eduardo Sueitt e Convidados

O curador e baterista Eduardo Sueitt convida os músicos Paulio Celé (guitarra), Sá Reston (contrabaixo) e Samuel Gustinelli (piano) para um show pautado em repertório que apresenta suas composições autorais, trazendo referências de grandes nomes da música instrumental brasileira, como Hermeto Pascoal e Itiberê Zwarg.

Os convidados que já passaram pelo evento em outras edições, possuem uma trajetória musical reconhecida e muito expressiva no cenário brasileiro, já dividindo palco com artistas renomados em shows em diversas partes do Brasil, América do Sul e Europa.

Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza

O duo mineiro Rodrigo Mendonça (flauta transversal) e Flávio Danza (violão) estão em fase de promoção do seu novo trabalho, intitulado “Céu e Sonho”, que foi lançado recentemente. Para o show, apresentam seu trabalho autoral com faixas deste disco e também do anterior “Dois Rios”, com o qual se consagraram vencedores do 21º Prêmio BDMG Instrumental em 2022, um dos principais prêmios da cena de música instrumental do país, e uma importante conquista para a cena instrumental do Sul de Minas.

A Nova Velha Banda

Recém-lançados no cenário musical da cidade, A Nova Velha Banda traz uma proposta irreverente de mesclar música antiga e contemporânea, utilizando o jazz tradicional como base e passando pelos estilos blues, rock e pop, com um estilo diferente, descontraído e para todo tipo de público.

É formada pelos instrumentistas João Paulo Ayres (washboard), Alexandre de Almeida (violão), Luís Prata (trombone), Giovane Brito (trompete), Otávio Quartier (clarineta) e Fábio Militão (tuba), que têm uma carreira musical consolidada, atuando em diversos projetos e ações que fomentam a arte e a cultura em Poços de Caldas e região.

“A proposta segue com a ideia de ocupar o parque com uma programação cultural de qualidade e formar público para a música instrumental, propiciando uma tarde agradável para o público aproveitar a tarde no espaço com a família e amigos, levando cestas de piqueniques, coolers, cangas e muita energia positiva”, comenta Chiara Carvalho, uma das idealizadoras do projeto.

O Instrumental no Parque é uma realização da Carvalho Agência Cultural com produção de Chiara Carvalho e Alyson Dias. Esta ação é viabilizada com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e conta também com o apoio do Hotel San Thiago.

Para saber mais acompanhe as redes sociais @instrumentalnoparque e @carvalhoagenciacultural.

INSTRUMENTAL NO PARQUE

Dia: sábado, 12 de agosto de 2023

Local: Parque Municipal Antônio Molinari (Av. João Pinheiro / Contry Club)

Horário: a partir das 14h30

Gratuito