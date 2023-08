Integração, esporte e alegria marcam 2° Olimpíada Pop-Rua

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A manhã desta quarta-feira (16), foi marcada pela 2ª Olimpíada Pop-Rua organizada pela equipe do Consultório na Rua da secretaria de Saúde e a secretaria de Promoção Social, em alusão à luta da pessoa em situação de rua, em alusão ao Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto.

O objetivo é promover integração entre os usuários atendidos pelo Consultório na Rua e também pela Secretaria de Promoção Social num momento de descontração e alegria, além de tirar o foco da doença e realizada a promoção à saúde e esporte.

O enfermeiro do Consultório na Rua, Ronan Alves Ribeiro falou sobre a relação dos pacientes atendidos com a olimpíada. “Os nossos usuários gostam bastante, eles estão sempre muito ansioso aguardando o dia das olimpíadas, são muito competitivos e gostam muito de participar e de levar medalhas para a casa e o mais importante é a redução de danos, que nesse momento todos ficam longe do uso das drogas e do álcool e buscam o prazer na parte do esporte e também na interação com seus colegas e a equipe o que vem fortalecer ainda mais o vínculo.”

Já o secretário adjunto de Saúde, Carlos Almeida participou da cerimônia de abertura da olimpíada e ressaltou a importância da parceria entre as secretarias.“É muito importante essa parceria entre a secretaria de saúde por meio do Consultório na Rua e da secretaria de Promoção Social através do serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua, onde no mês de agosto se lembra a questão da luta nacional das pessoas em situação de rua, e é um momento de ter olimpíada para a princípio confraternizar e descontrair para as pessoas que estão institucionalizadas em abrigo e por outro lado não deixar de manter uma atenção à saúde dessas pessoas seja física ou mentalmente.”

Ao todo, participaram aproximadamente 60 pessoas que competiram as seguintes modalidades: Jogo de Bets, Atletismo: 100 e 400 metros, xadrez e dama.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO

Corrida: 100 mts rasos

1º Lugar: Gabriel (escola Dom Bosco)

2º Lugar: Vinícius (centro pop)

3º Lugar Maike ( trilhar )

Corrida 400Mts rasos

1º Lugar: Maike (trilhar)

2º Lugar: Vinícius (centro Pop)

3º Lugar: Gabriel (escola Dom Bosco)

Jogo Xadrez:

1º Lugar: Edgar (trilhar)

2º Lugar: Letícia ( escola Dom Bosco)

3º Lugar: Marcos (Trilhar)

Jogo de Dama:

1º Lugar: Jonny (Travessia)

2º Lugar: Renato (Travessia)

3º Lugar : Leonardo (Travessia)

Jogo de Bets:

1º Lugar: Vinícius e Flávio (centro Pop)

2º Lugar: Ronan e Mayara (escola Dom Bosco)

3º Lugar: Maike e Daira (Trilhar)

Campeão geral:

1º Lugar: Casa de passagem Trilhar

2º Lugar: Casa de passagem Travessia

3º Lugar: Centro Pop