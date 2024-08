IV Seminário da Pessoa em Situação de Rua em Poços de Caldas: Reflexão sobre Cidadania e Preconceito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 20 de agosto, Poços de Caldas sedia o IV Seminário da Pessoa em Situação de Rua, evento que será realizado na URCA, das 08h às 13h. Organizado pela Secretaria de Promoção Social, através da Rede Pop, o seminário traz como tema central “Cidadania e Preconceito; Como é a vida nas Ruas?” e visa fomentar o debate sobre os desafios enfrentados por pessoas em situação de rua, com foco na cidadania e na luta contra o preconceito.

A Dra. Juliana Desiderio Lobo Prudencio, doutora em Política Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), será a palestrante principal do evento. Com vasta experiência na área, Juliana irá abordar questões críticas sobre a vida nas ruas, oferecendo uma perspectiva fundamentada em sua pesquisa e atuação no campo da política social.

Programação do Evento:

08h às 08h30: Credenciamento e coffee break.

08h30 às 09h: Mesa de abertura com autoridades locais.

09h: Exibição de curta-metragem sobre a realidade das ruas.

09h15 às 09h30: Palestra com a Dra. Juliana Desiderio Lobo Prudencio.

11h15: Apresentação de vídeo sobre a importância do voluntariado.

11h30: Roda de conversa entre os participantes e convidados.

13h: Encerramento do seminário.

O seminário representa uma importante oportunidade para profissionais da área social, estudantes, voluntários e a comunidade em geral refletirem sobre as condições de vida das pessoas em situação de rua, discutindo formas de intervenção e apoio, além de combater estigmas e promover a inclusão social.

Ao reunir especialistas, gestores públicos e a comunidade, o IV Seminário da Pessoa em Situação de Rua busca não apenas entender as dificuldades enfrentadas por essa população, mas também construir caminhos para a transformação social. Através de discussões e troca de experiências, o evento pretende sensibilizar os participantes sobre a urgência de políticas públicas eficazes e de uma abordagem humana para lidar com essa questão.

A roda de conversa, que encerrará o evento, promete ser um espaço de troca de ideias e construção coletiva, onde todos os presentes poderão contribuir com suas visões e experiências, enriquecendo o debate e promovendo novas perspectivas sobre o enfrentamento da situação de rua em Poços de Caldas e no Brasil.

Este seminário reafirma o compromisso da Secretaria de Promoção Social e da Rede Pop com a inclusão e o respeito aos direitos de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.