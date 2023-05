Jaguatirica é capturada em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Uma onça jaguatirica foi encaminhada ao Centro Veterinário da PUC Minas em Poços de Caldas nesta segunda-feira(22) pelo Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas.

Segundo a GCM, o animal foi atropelado na Avenida João Pinheiro próximo ao posto Ecológico por um condutor que passava pelo local, que a levou a uma clínica veterinária para os primeiros socorros.

Ainda conforme a GCM, o animal sofreu ferimentos na região da cabeça e boca.

Segundo a PUC a jaguatirica era uma fêmea adulta, que sofreu hemorragia interna na região do pulmão e traqueia, provavelmente ocasionada por um trauma torácico. Foram realizados procedimentos para tentar estabilizá-la, mas não houve sucesso e ela foi a óbito.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.