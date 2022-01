Geólogo faz avaliação do acidente em Capitólio e barragens de Poços de Caldas, no programa Hora da Verdade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O geólogo Hélio Scalvi comentou sobre a cratera vulcânica e as águas termais de Poços de Caldas, além da situação das nossas barragens, notadamente as da INB e Alcoa, mencionou ainda as enchentes no município, principalmente a ocorrida em 19 de janeiro de 2016.

Além disso, abordou a tragédia em Capitólio e as quebras de barragens em Minas Gerais, além do desmoronamento em Ouro Preto, tecendo críticas aos gestores públicos que não realizam ações preventivas, ressaltando que “inúmeras mortes” poderiam ser evitadas.

Assista ao programa na íntegra aqui.