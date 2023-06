Jardim Santa Rita recebe novo asfalto

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Obras finalizou o asfaltamento de mais ruas essa semana. Foram concluídas as ruas Humberto de Campos e a Praça do Tiradentes, localizadas no bairro Jardim Santa Rita.

Estão sendo desenvolvidas ações com o novo asfalto em diversos bairros, como Cascatinha, Jd. Contorno, Jd. São Bento, Estância São José, Chácara Poços de Caldas. Ao todo são mais de 26 mil m² de via, totalmente revitalizados.

O bairro passa por uma grande revitalização e as obras continuam. Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião todos os bairros do município, incluindo a Zona Rural de Poços de Caldas passam por melhorias.

Dentro desse trabalho de descentralização dos serviços promovidos, outras ruas e bairros também serão contemplados nas próximas etapas de asfaltamento. Inclusive nesses mesmos bairros, vias adjacentes terão o serviço desenvolvido.

Para 2023, a expectativa é de alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura. Estão previstos trabalhos de asfaltamento em mais de 120 ruas. Ainda este ano, a Prefeitura irá investir mais R$ 10 milhões no asfaltamento.

Para 2024, a expectativa é ainda maior. Conforme o prefeito, após o forte trabalho em 2023, nos diversos bairros, as ações irão se ampliar para o centro da cidade, que passará por uma grande revitalização. Após isso, a Prefeitura irá realizar novo asfalto na pista e também modernizar as calçadas, introduzindo ainda novo projeto paisagístico.

