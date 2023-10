Jogadores do Vulcão visitaram a Apae de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quinta-feira, 19, os jogadores do Vulcão, juntamente com a Diretoria do clube, protagonizaram um momento incrível ao visitar a APAE de Poços de Caldas. Esta instituição, que teve seu início em janeiro de 1972 tem sido um farol de esperança para inúmeras famílias da nossa cidade.

A visita do elenco do Vulcão foi calorosamente recebida pela talentosa Banda da APAE, que já conquistou o título de campeã mineira em sua categoria. Essa honra compartilhada é um testemunho do poder da união entre o clube e a comunidade. O presidente do Vulcão, Alessandro Gaiga, teve a oportunidade de apresentar os uniformes da equipe, simbolizando uma conexão mais profunda entre esporte e solidariedade.

O toque especial da manhã foi ver os jovens da APAE compartilhando momentos de diversão e esportividade com os jogadores do Vulcão na quadra. Essa troca de afeto e alegria demonstra como ações como essa aproximam o clube da cidade e enriquecem a vida de todos os envolvidos.

Para o Vulcão, essa experiência não foi apenas um gesto, mas uma fonte de inspiração e motivação. Saber que a APAE Poços de Caldas torce por eles é um estímulo poderoso para continuar trabalhando duro e representar a cidade da melhor forma possível. O agradecimento vai para todos os presentes e à Direção da APAE, que tornaram essa manhã memorável, repleta de amor e afeto.

Em um mundo muitas vezes focado em competições e desafios, histórias como essa mostram o quão significativo é o impacto da empatia e da colaboração entre uma equipe esportiva e uma instituição que faz a diferença na vida das pessoas. Ações como essa são verdadeiras vitórias, onde o coração e a comunidade saem vencedores.