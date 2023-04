Jogos Escolares começaram nesta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

De 24 a 28 abril, Poços de Caldas sedia os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). Várias escolas públicas e particulares com estudantes-atletas do ensino fundamental e médio participam somando mais de mil alunos.

Os Jogos acontecem em quatro etapas, em dois módulos. Módulo I, com estudantes-atletas de 12 a 14 anos (nascidos em 2011, 20010 e 2009) e o Módulo II, de 15 a 17 anos (nascidos em 2008, 2007 e 2006).

As modalidades disponíveis no JEMG/2023 são: atletismo, atletismo PCD, badminton, basquetebol, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5, futebol de 7 PC, ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD, natação, natação PCD, parabadminton, taekwondo, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino.

Em decorrência da atual situação vivida pelas escolas em relação às ameaças de ataques, a Coordenação Técnica decidiu suspender a presença de público nos ginásios durante a realização dos jogos.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando Santos, é uma medida preventiva e Poços está com toda a estrutura disponível para os jogos. “O JEMG movimenta toda a cidade e esperamos que os Jogos Escolares transcorram normalmente, com a realização das partidas e a competição saudável entre os estudantes-atletas.”

O Jemg busca fomentar a prática do esporte para fins educativos, além de contribuir para o desenvolvimento integral do estudante, ao estimular o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares. Além disso, indica o representante do estado nos Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares, competições nacionais promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil, Confederação Brasileira de Desporto Escolar e Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente.