Jogos Escolares de Minas Gerais estão com inscrições abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As cidades interessadas em garantir uma vaga no maior evento esportivo-social do Governo de Minas, os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) de 2022, devem ficar atentas. As inscrições já estão abertas e vão até 1/4. A competição é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEE).

A execução técnica do Jemg é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg). Podem participar dos jogos estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2008 a 2010, módulo I, e 2005 a 2007, módulo II.

As modalidades disponíveis no Jemg 2022 são: atletismo, atletismo PCD, badminton, basquetebol, bocha, ciclismo, futsal, futebol de cinco, futebol de sete PC, ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD, natação, natação PCD, parabadminton, taekwondo, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol sentado, vôlei de praia, e xadrez, nos naipes masculino e feminino.

O Jemg 2022 vai indicar os representantes do estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O Cronograma de Execução do Jemg 2022 está disponível pela internet com as datas, prazos e os procedimentos relativos à execução deste ano.

Também já estão disponíveis na aba Documentos/Regulamentos, os regulamentos Geral e Específicos (basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez). Neles estão listadas as normas que conduzirão os jogos neste ano, bem como as diretrizes adotadas para a competição.