Jogos escolares municipais vão agitar o mês de outubro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura vai realizar na primeira semana de outubro os Jogos Escolares Municipais. Todas as escolas da cidade, públicas e privadas, foram convidadas a participar. Ontem (17), houve uma reunião com diretores de escolas para apresentar o campeonato.

O encontro teve presença de representantes das secretarias municipais de Esporte e Educação, parcerias na organização dos jogos, e da Superintendência de Ensino. “A pandemia impediu que retomássemos os jogos municipais e agora temos a oportunidade de realizar esse grande evento novamente. A última edição, antes da pandemia, tinha sido um sucesso”, comentou o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

Com uma tradição consolidada, o evento anual não apenas promove a prática esportiva entre os jovens, mas também fomenta valores como trabalho em equipe, respeito e superação. Durante a aguardada competição, alunos de diferentes escolas do município terão a oportunidade de mostrar suas habilidades em diversas modalidades esportivas, desde atletismo e natação até futebol, vôlei e basquete. As quadras esportivas, piscinas e pistas de atletismo se transformarão em palcos vibrantes onde o potencial de cada jovem se revelará diante dos olhares atentos de colegas, familiares e professores.

A previsão é de que 50 escolas participem, reunindo cerca de dois mil estudantes. Entre as modalidades estão futsal, basquete, vôlei, handebol, atletismo, judô e natação. As escolas com melhores resultados terão comemorações com dias de lazer em suas sedes.

Para a secretária de Educação, Maria Helena Braga, os alunos aprendem sobre a importância da disciplina, da dedicação aos treinamentos e da superação de desafios. Além disso, os valores de respeito mútuo são reforçados na competição, construindo uma base sólida para a formação desses jovens como cidadãos conscientes e responsáveis. “A realização dos Jogos Escolares também desempenha um papel crucial na promoção da saúde e do bem-estar entre os jovens. Em uma época em que a tecnologia muitas vezes predomina, os eventos esportivos como esse incentivam os alunos a se moverem, a se envolverem em atividades físicas e experimentarem os benefícios de um estilo de vida ativo. Além disso, o incentivo à prática esportiva desde cedo pode influenciar positivamente os hábitos de saúde dos jovens ao longo de suas vidas.”

Na próxima semana, está prevista uma reunião com professores sobre os Jogos Escolares Municipais.