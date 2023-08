Poços de Caldas recebe o 51° Congresso da Assemae

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 51º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae será realizado de 18 a 22 de setembro de 2023, no Centro Nacional Inn de Convenções – Cenacon, em Poços de Caldas. Reconhecido como um dos principais fóruns de saneamento básico no Brasil, o evento atrai gestores públicos, técnicos, empreendedores, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor de saneamento básico com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, através do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto).

O evento contará com painéis, apresentações de trabalhos técnicos, exposições de tecnologias e a Feira de Saneamento Básico, com mais de 50 estandes, além de debater sobre temas específicos à gestão do setor, como tratamento de água e esgoto, gestão de resíduos sólidos, planejamento, política tarifária, controle de perdas, regulação, controle social, entre outros.

“O 51º CNSA está se aproximando e a Assemae está preparando um grande evento para os participantes, palestrantes expositores e todos aqueles que vierem nos prestigiar em Poços de Caldas. Como presidente da Assemae, aproveito para frisar que os debates aqui serão de alto nível, o que é indispensável para o atual cenário do saneamento público municipal. Teremos representantes do Governo Federal, estaduais, municipais, especialistas da área, dentre outros. Ou seja, a programação está muito consistente e abrangente. Além disso, os expositores vão apresentar as melhores tecnologias na Feira de Saneamento”, diz o presidente da associação, Rodopiano Marques Evangelista.

A expectativa é que cerca de 2.500 participantes participem do evento entre gestores públicos, técnicos, diretores de autarquias de saneamento, pesquisadores, prefeitos, parlamentares, representantes de organizações não governamentais, ambientalistas, estudantes, lideranças de órgãos federais e demais profissionais interessados pela pauta do saneamento básico.

Além disso, o evento contará com a tradicional Feira de Saneamento, onde serão apresentadas as inovações tecnológicas de produtos e serviços do setor, ocupando uma área total de 1718 m² com mais de 50 empresas expositoras.

Para participar, é necessário fazer a inscrição através do site da Assemae. Os valores das inscrições variam conforme a data, portanto, é importante ficar atento ao cronograma.

PROGRAMAÇÃO

18 de setembro 2023 (segunda-feira)

14h às 17 – Visitas técnicas

19h – Cerimônia de Abertura do 51º Congresso Nacional de Saneamento

20h – Abertura Oficial da Feira de Saneamento

19 de setembro de 2023 (terça-feira)

8h às 18h – Feira de Saneamento

8h às 18h – Painéis, debates e apresentações de trabalhos técnicos

8h às 18h – Visitas Técnicas

20 de setembro de 2023 (quarta-feira)

8h às 18h – Feira de Saneamento

8h às 18h – Painéis, debates e apresentações de trabalhos técnicos

21 de setembro de 2023 (quinta-feira)

8h às 18h – Feira de Saneamento

8h às 14h – Visitas Técnicas

8h às 12h – Painéis, debates e apresentações de trabalhos técnicos

14h às 17h – Assembleia Nacional da Assemae

22 de setembro de 2023 (sexta-feira)

9h às 12h – Visitas técnicas