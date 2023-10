Machado realiza o 3° Concurso de Cerveja Artesanal com inscrições de todo Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Concurso de Cervejas Artesanais de Machado – 3º Prêmio Mestre Cervejeiro vem de encontro com a lei municipal nº 3.249/2021 que cria o programa de regulamentação e incentivo ao desenvolvimento de micro cervejarias artesanais e caseiras no município de Machado. A novidade para 2023 é que o concurso de cervejas artesanais permite inscrições de produtores e fazedores de cervejas artesanais de todo o Brasil, tornando-se um concurso nacional com o objetivo de promoção turística, intercâmbio cultural e circulação da economia criativa da cerveja artesanal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 31 de outubro. O concurso contabiliza R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em premiações. O 1° lugar receberá R$2.500,00, o 2° lugar R$2.000,00 e o 3° lugar R$1.000,00.

O concurso e a avaliação das cervejas ocorrerão no feriado nacional de 15 de novembro (quarta-feira) no Coreto da Praça Antônio Carlos a partir das 14h. Além do concurso, acontecerá atividades artísticas.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Machado tem a parceria do curso de Tecnologia e Ciência dos Alimentos do Instituto Federal (IF), campus Machado e do Circuito Turístico Caminhos Gerais.

O edital pode ser acessado juntamente com o link de inscrição pela internet nos arquivos abaixo:

– EDITAL Concurso de Cervejas Artesanais de Machado – 3º Prêmio Mestre Cervejeiro: https://www.machado.mg.gov.br/files/concursos/160_22483.pdf

– INSCRIÇÕES do Concurso de Cervejas Artesanais de Machado – 3º Prêmio Mestre Cervejeiro: https://forms.gle/QLvJdjjUJu6nEEUw8