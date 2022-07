Mais de 150 quilos de carne são furtados do Restaurante Popular

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira, foi arrombado neste fim de semana, na área Central de Poços de Caldas. Criminosos arrombaram, invadiram e furtaram mais de 150 quilos de carnes e vários mantimentos.

O crime só foi descoberto nesta segunda-feira(04), quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram o local todo revirado. Os suspeitos danificaram o cadeado do portão principal, arrombaram a porta de aço e tiveram acesso a dispensa e freezers do restaurante.

A Polícia Militar foi acionada e foi constatado que foram furtados do restaurante 50 kg de costelas, 25kg de copa lombo, 25 kg de lombinho, 19 kg carne suína e 34 kg de acém moído. Além disso, foram furtados 30 kg de arroz, 30 kg de feijão, 12 kg de extrato de tomates e seis litros de óleo.

O coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto, lamenta o ocorrido e diz que as autoridades estão investigando o caso, o local vai funcionar normalmente . ” Os cardápios vão ser alterados, devido as perdas que tivemos, mas não vai interferir no funcionamento do restaurante que segue normal já nesta segunda-feira.”

Qualquer informação deve ser denunciada junto a Polícia Militar pelo 190, à Guarda Civil Municipal pelo 153.