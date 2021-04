Mais de 26 mil doses da vacina contra Covid são aplicadas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde a chegada das primeiras doses de vacina no município de Poços em janeiro até o final da tarde de ontem (31), já foram aplicadas o total de 26.957 doses da vacina contra COVID-19.

A ampliação foi possível devido o envio de doses pelo Governo do Estado. De sábado (27) a quarta-feira (31) foram aplicadas o total de 9.549 doses da vacina, superando a estimativa de público na faixa etária vacinada nesse período, que foi dos idosos de 67 a 74 anos, fazendo com que os idosos que tinham a aplicação da 2ª dose agendada para quinta-feira(1ª), fosse transferida para segunda-feira (5).

A vacinação na cidade tem ocorrido em 4 postos de vacinação sendo um Drive Thru, no Complexo Cultural da Urca e 03 salas de vacina: Sala de Vacina da Policlínica Central, UBS Regional Sul, UBS Regional Leste e UBS Jd. Country Club.

O Secretário de Saúde, Carlos Mosconi ressaltou que a vacinação é fundamental para diminuição dos casos de COVID na cidade. “Eu continuo confiando de que a vacina é a solução para a diminuição nos casos na cidade. Na última semana recebemos um número expressivo de doses que possibilitou a ampliação de vacinação. Espero que continuemos a receber doses nesse ritmo”.

Ainda de acordo com o Secretário, a cidade possui uma equipe e um esquema de vacinação satisfatório, tendo em vista o número de doses recebidas. “Nós temos uma equipe de imunização e uma estrutura para vacinação muito satisfatória. A cada momento avaliamos o que será melhor para a população. Estamos preparados e convencidos de que esse é o trabalho a ser feito. A medida que as doses de vacina estão chegando, toda equipe age com muita rapidez para que o maior número de pessoas sejam vacinadas no menor tempo possível”, finalizou.

O município espera receber nos próximos dias uma nova remessa dos imunizantes para ampliação da vacinação.