Mapping no Museu | Ocupa MIA realiza intervenção visual nesta sexta e sábado

A Villa Junqueira, casarão construído em 1898, que atualmente abriga o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, será a luxuosa tela do mapping – projeção mapeada que integra a Ocupa MIA Especial Diversidade.

A intervenção visual vai acontecer na fachada do Museu, nos dias 3 e 4 de setembro (sexta e sábado), das 18h30 às 22h, cumprindo todos os protocolos para garantir que não haja aglomeração e que todas as regras sanitárias sejam cumpridas.

O “video mapping” ou mapeamento de vídeo é uma técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, como estruturas de grandes dimensões, fachadas de edifícios e estátuas. Durante a pandemia da Covid-19, as projeções se disseminaram em diversas cidades como alternativa viável de manifestação artística, respeitando as recomendações de isolamento social.

A Mostra Integrada de Artes (MIA), acompanhando o movimento mundial e tendo como referência outros eventos realizados em diferentes cidades brasileiras, conseguiu recursos através da Lei Aldir Blanc para viabilizar uma projeção mapeada na programação de junho, mas devido aos decretos da época, teve que ser adiada.

Para a ação foi escolhida uma fachada que tivesse uma referência patrimonial em Poços de Caldas, o prédio da Villa Junqueira, que abriga o Museu Histórico. Este monumento foi tombado em 1985, e revitalizado em 1995, visando preservar os valores artísticos e arquitetônicos da Villa Junqueira, legando às futuras gerações o privilégio de desfrutar da beleza e importância deste patrimônio.

A projeção mapeada de obra visual que será apresentada no Museu foi construída pelo VJ Bah, diretor de arte da GravaSom em Belo Horizonte, também como uma forma de celebrar a cultura em época de pandemia.

O mapping no Museu coincide com a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais que, em 2021, tem como tema “Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes”. Nesta edição, a Jornada propõe ações educativas e de difusão do patrimônio cultural que promovam exatamente reflexões sobre a trajetória das políticas públicas do patrimônio cultural, novos patrimônios e novas tecnologias e lugares de memória.

A Mostra Integrada de Artes – MIA – é uma realização da Carvalho Agência Cultural, com apoio financeiro da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e do Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura / Ministério do Turismo. Conta também com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, da Secretaria de Cultura, por meio do Edital Poços Curte em Casa 2021 e outras ações institucionais, da Secretaria Municipal de Turismo, além de parceria com o Hotel Lisboa, Cachaça Prosa Mineira, Poços Net e os restaurantes Becco.

Protocolos

A intervenção visual vai acontecer nos dias 3 e 4 de setembro, sexta-feira e sábado, das 18h30 às 22h. Para isso, é importante observar os protocolos:

– use máscara;

– leve seu álcool em gel;

– respeite o distanciamento;

– permaneça no local por, no máximo, 20 minutos.