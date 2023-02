Sindicomércio, Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac doam mais de 7 toneladas de alimentos para entidades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa sexta-feira (10), o Sindicomércio Poços de Caldas e o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac fizeram a doação de mais de 7 toneladas de batatas congeladas para 27 entidades de Poços de Caldas e Região cadastradas no programa Mesa Brasil e para o banco de alimentos do município. Na entrega da doação foi feita uma verdadeira corrente do bem onde todos se uniram e ajudaram uns aos outros.

A doação é originária do Programa Mesa Brasil do SESC MG, que envolve a mobilização das empresas para a doação de gêneros alimentícios excedentes , e entrega desses donativos a entidades assistenciais cadastradas.

O trabalho do Mesa Brasil SESC é contínuo e visa estreitar laços com parceiros doadores e o município para que mais doações cheguem para quem precisa.

Para contribuir com esta rede de solidariedade , entre em contato com o Sesc Poços de Caldas pelo telefone 35 2101 8950 , ou com o Sindicomércio Poços de Caldas pelo telefone 35 3712 2702

Beatriz Aquino